VIDEO Meteo: burrasca di grecale e temperature in calo

Tempo in peggioramento sul nostro territorio per l’arrivo di vortice di bassa pressione il quale attiverà venti piuttosto forti di grecale con raffiche fino a 80-90 kmh.

La bassa pressione richiamerà aria più fredda con un generale calo delle temperature.

Ecco in dettaglio le previsioni per il weekend per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

SABATO: ultime piogge in mattinata specie sul Basso Cilento. Dal pomeriggio graduali schiarite. Venti intensi di grecale con raffiche anche di 90kmh. Mare agitato al largo.

DOMENICA: cielo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature in calo specie le minime che saranno sotto i 10 gradi.