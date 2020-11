Capaccio Paestum: nominato nuovo commissario di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia si riorganizza a Capaccio Paestum. Il partito della leader Giorgia Meloni, tramite i suoi rappresentanti territoriali, ha nominato Michelina Di Spirito nuovo commissario cittadino. “Sono grata della nomina a commissario di Fratelli D’Italia per la città di Capaccio Paestum, ringrazio tutti i dirigenti del partito in particolare all’On.le Edmondo Cirielli, questore della camera dei deputati, il senatore Antonio Iannone, coordinatore regionale del partito, e Giuseppe fabbricatore, cooordinatore provinciale del partito“, dice il neo commissario.

Chiari gli intenti dell’avvocato capaccese: “Profonderò il massimo impegno affinchè, nel territorio di Capaccio Paestum, la destra sia sempre più unita e compatta, con una sempre maggiore apertura alle imprese, ai professionisti e agli uomini e alle donne che vogliano far parte di questa grande famiglia”.

Poi un ringraziamento a quanti l’hanno sostenuta e ai giovani “nella consapevolezza che in loro possano consolidarsi le radici dei valori storici per la destra, quali il rispetto per la famiglia, per lo studio, per il lavoro, il rispetto verso se stessi, verso chi è più in difficoltà, nel rispetto delle tradizioni del proprio paese, all’insegna della meritocrazia, della trasparenza e della lealtà”.