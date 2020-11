Campania: apertura scuole verso il rinvio

“Non apriremo le scuole il 24 novembre se non avremo la sicurezza dal punto di vista epidemiologico. E’ probabile quindi che non si riaprirà nella data che avevamo immaginato”. Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento del venerdì sui social. E’ verosimile, quindi, che le scuole non aprano prima di dicembre anche perché gli screening programmati dall’ente regionale vanno a rilento.

Molti sindaci, anche del comprensorio del Cilento e Vallo di Diano, hanno chiesto di rinviare il ritorno in classe, qualcuno ha già previsto ordinanze in tal senso.

Anche l’Anci Campania ha sollecitato la Regione a far slittare il ritorno a scuola.