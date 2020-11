Agropoli, la tutela del fiume Testene affidata ad un’associazione

Il comune di Agropoli, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha firmato un protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato ”E.R.A Ambiente” della Provincia di Salerno per un progetto di tutela del fiume Testene e per la relativa conservazione di fauna e flora autoctona. L’Ente, con la finalità di favorire un supporto all’attività della Polizia locale e del servizio Ambiente, infatti, farà ricorso anche a dei volontari che saranno impiegati in attività di controllo per ciò che concerne l’abbandono dei rifiuti.

Saranno un valido supporto, quindi, per rispondere anche alle diverse segnalazioni giunte all’ ”Ente”, come ammesso nella delibera di giunta, ”riguardo la scarsa manutenzione e controllo della flora presente nell’alveo del fiume Testene”.

Questa strategia dovrebbe consentire anche la possibilità di tutelare e garantire riproduzione di alcune specie di uccelli stanziali come l’airone grigio, la garzetta ed il Martin Pescatore. L’accordo con l’associazione ha validità di dodici mesi: saranno autorizzati piccoli interventi di manutenzione ordinaria come taglio dell’erba e pulizia delle sponde.