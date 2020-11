Agropoli: Comune si dota di autospazzatrice

Il Comune di Agropoli si è dotato di una autospazzatrice stradale aspirante, frutto di offerta migliorativa dell’appalto di separazione di acque bianche e nere. “Sarà molto utile per il lavaggio delle strade e marciapiedi, così come per la loro pulizia da sabbia, detriti piuttosto che altro materiale, essendo anche dotata di impianto di aspirazione”, dice il sindaco Coppola.

Per le sue caratteristiche sarà anche in grado di arrivare in strade strette, prima inaccessibili con i mezzi in dotazione, come nel centro storico.

“Un importante ausilio per tenere ancora più pulita la nostra Città”, conclude il primo cittadino.