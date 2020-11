San Rufo cardioprotetto: l’iniziativa di Raffaele La Regina

Anche San Rufo diventa cardioprotetto e questa volta grazie all’iniziativa di Raffaele La Regina, farmacista, che già da tempo porta avanti progetti per per rendere le farmacie delle aree rurali un presidio salvavita in territori spesso privi di servizi. Lo scorso anno La Regina avviò un progetto di telemedicina per migliorare il percorso di diagnosi della principali patologie. Grazie alla telemedicina, infatti, un farmacista può eseguire vari esami, come ad esempio un elettrocardiogramma, ed un cardiologo, anche a distanza, può effettuare la diagnosi.

Grazie a questi sistema lo scorso anno riuscì a salvare la vita ad un paziente per questo ottenne il premio “Promesse Giovanili” di Federfarma.

Ora un’altra iniziativa. Questa volta Raffaele La Regina ha deciso di acquistare un defibrillatore semiautomatico per rendere l’intero paese cardioprotetto.

“Non appena arriverà la teca, che posizioneremo all’esterno della Farmacia, questo strumento salvavita sarà a disposizione di tutti – spiega il giovane farmacista – Solo così, è possibile vincere la sfida contro gli arresti cardiaci improvvisi, eventi in cui pochi minuti fanno la differenza”.