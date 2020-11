L’almanacco del 19 novembre 2020

E’ il 324° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 42 giorni.

Santi del giorno

San Fausto di Alessandria (Diacono e Martire)

Sant’Abdia (Profeta)

San Filosofo di Vercelli (Vescovo)

Sant’Anastasio II (Papa)

Sant’Attone di Tordino (Abate)

Etimologia

Fausto, il latino “faustus”, ovvero “felice, gradito, beneaugurante”, divenne, per ovvie ragioni, un “cognomen” molto frequente in epoca romana. Ciò gli permise di essere, in seguito, un personale diffuso già nel Medioevo.

Proverbio del giorno

Se di novembre tuona, l’annata sarà buona.

Aforisma del giorno

Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare a soddisfarlo, perchè egli non ama gli stolti: adempi quello che hai promesso. E’ meglio non far voti, che farli e poi non mantenerli. (Ecclesiaste)

Accadde Oggi

1969 – Prima vittima degli Anni di piombo

1901 – Brevettata la macchina per il caffè espresso

Sei nato oggi?

La natura ti ha regalato numerose doti: bellezza, fascino, vivacità e curiosità intellettuale, diplomazia e facilità di relazione. Grazie a queste caratteristiche non incontri difficoltà nella professione, quasi sempre basata sulla creatività (dalle arti all’artigianato), sulla ricerca scientifica o sulle relazioni pubbliche. In amore cerca di essere più disponibile e comprensivo.

Celebrità nate in questo giorno

1962 – Jodie Foster

1961 – Meg Ryan

1942 – Calvin Klein

Scomparsi oggi

1828 – Franz Schubert