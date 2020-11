Segretariato Italiano Giovani Medici: è di Padula il nuovo presidente

Federica Orlando di Padula eletta nuova presidente dei Giovani medici SIGM.

È lei che guiderà i Giovani Medici per il prossimo mandato. Specializzanda in Medicina Interna all’Università La Sapienza di Roma ed ex vice presidente vicario dell’Associazione, è ormai da anni membro attivo del SIGM, in prima linea nel portare avanti le istanze dei giovani medici.

“Faccio parte dell’Associazione ormai da otto anni, – ha dichiarato a Quotidianosanità – per me rappresenta una famiglia che cresce ogni giorno di più. Le sfide sono e saranno tante e le affronteremo insieme dando voce con orgoglio agli ideali della nostra associazione e soprattutto alla voce dei nostri colleghi. Sono molto felice vedo una Associazione viva e grintosa e leggo fiducia e riconoscenza in chi si avvicina alla nostra realtà. Avere più di sessanta colleghi presenti al nostro Congresso Nazionale è stata una grande soddisfazione. Conoscendoci, i colleghi scoprono che dietro i nostri comunicati, le nostre attività e proposte, c’è il lavoro di giovani medici che vivono sulla propria pelle le loro stesse criticità”.

“Basta conoscersi per far cadere muri e preconcetti molto spesso privi di fondamento, per cui il mio invito va a tutti coloro che vedono la nostra Associazione lontana: veniteci a conoscere, vi aspetto a braccia aperte”, conclude.