Polla: ancora vandali in azione

POLLA. Prima l’incursione in un asilo nido, poi i danneggiamenti alla fontana di Piazza Santa Barbara, ora l’azione dei soliti ignoti è stata diretta all’oratorio della Chiesa di San Pietro. Per fortuna i danni, commessi presumibilmente la scorsa notte, sono contenuti: i vandali hanno forzato la porta d’ingresso e una volta dentro hanno probabilmente fumato e lasciato a terra resti di cartine e cicche. Il caso è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Polla, proprio per far fronte all’escalation di atti vandalici, aveva deciso di affidare un servizio di vigilanza notturna a guardie giurate che avrebbero dovuto affiancare gli uomini della polizia municipale, purtroppo in numero esiguo. Alle guardie giurate il compito di pattugliare le principali aree del paese e quelle laddove insistono edifici comunali.

L’amministrazione comunale aveva previsto anche l’acquisto di una nuova vettura da assegnare ai vigili e di un moderno software per individuare i trasgressori e comminare le multe.