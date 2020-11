Covid: stop al mercato a Capaccio, a Sala Consilina previste limitazioni

Capaccio Paestum e Sala Consilina limitano il mercato. Il sindaco Franco Alfieri ha deciso di sospenderlo per tutte le categorie merceologiche; pertanto non si terranno i mercati il 19 e il 26 novembre a Capaccio Scalo; quello di Capaccio Capoluogo il 20 e il 27 novembre e il mercatino a km 0 di Capaccio Scalo.

Il sindaco Francesco Cavallone ha confermato il mercato settimanale ma limitatamente al settore alimentare e ai prodotti dei coltivatori diretti di produzione propria. Potranno partecipare ed accedere all’area i soli operatori commerciali ed agricoli ordinariamente frequentanti il mercato settimanale.

Al fine di consentire l’attivazione di tale tipologia di mercato settimanale, Piazza Umberto I e Piazzetta Garibaldi sono individuate quali luoghi pubblici all’aperto di svolgimento di tale forma di commercio al dettaglio. La nuova rilocalizzazione del solo mercato del settore alimentare ha natura transitoria e vigerà fino a quando non si addiverrà alla ripresa dell’attivatà anche per gli operatori del settore non alimentare.