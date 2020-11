FOTO | Golfo di Policastro devastato dal maltempo

Bomba d’acqua sul Golfo di Policastro e danni ingentissimi. La pioggia ha causato frane e allagamenti, ha trascinato via le auto ed è entrata nelle abitazioni. Policastro è inaccessibile. Chiusa la strada per il Capoluogo, franata quella per Ispani; il sindaco Fortunato ha aperto il cineteatro per accogliere gli sfollati. Ingenti danni anche ad Capitello completamente allagata, ma è a Vibonati che si registra la situazione più grave.

Oltre agli allagamenti si è verificata una frana nel centro storico. Acqua, detriti e fango hanno invaso tutto.

Sul posto i vigili del fuoco di Policastro Bussentino ma è stato necessario anche l’ausilio delle squadre di Sala Consilina. Presenti anche i volontari di protezione civile. La situazione appare drammatica. È stato necessario anche soccorrere alcune persone e il sindaco di Vibonati Franco Brusco ha invitato tutti a trasferirsi ai piani alti delle abitazioni. Una persona colta da malore, ha spiegato il consigliere Manuel Borrelli, è rimasta bloccata sulla SS18 ed è stato necessario accompagnarla in ospedale.

Tutt’ora continua a piovere e i soccorsi proseguono per liberare abitazioni, locali e vetture. Purtroppo, però continua a piovere.