Didattica a distanza: Montesano mette a disposizione PC e connessione

Pc e connessione per gli studenti di Montesano impegnati con la didattica a distanza o per quanti hanno la necessità di sostenere la discussione della tesi. È questa l’iniziativa del comunedel Vallo di Diano. Attivate le prime tre postazioni, con pc nuovi e connessione a fibra, all’interno del Palazzo Comunale Gerbasio, sito in via Roma di Montesano Capoluogo. Serviranno per chiunque, a causa di seri ed oggettivi motivi ostativi, non riesca a seguire da casa la Didattica a distanza fin quando questa sarà utilizzata al posto della didattica tradizionale in presenza.



“Essendo pc portatili, – ha spiegato il sindaco Giuseppe Rinaldi – gli stessi sono movibili all’interno del palazzo, che presenta diverse ampie sale, per chi avesse necessità di interloquire durante la lezione (es. verifica orale).

Chiediamo solo di portare con se’ apparecchi cuffia personali.

Il tutto, ovviamente, avverrà nel rispetto delle normative Covid.

Gli spostamenti per motivi di studio in zona rossa sono consentiti. L’iniziativa si rivolge anche agli studenti universitari e a coloro che devono o dovranno discutere la tesi di laurea da remoto qualora abbiano problematiche nella propria abitazione”.



Il servizio sarà organizzato in turni e calendarizzato, previa prenotazione, via email, agli indirizzi sindaco@comune.montesano.sa.it o marziamanilia@comune.montesano.sa.it o al 0975865221 o whatsapp/telegram/messanger o su App Comune (PublicApp).

A conclusione di questa fase Covid-19, i pc resteranno nel Palazzo e nella Biblioteca Comunale per favorire luoghi ampi di studio e formazione per i nostri giovani anche a grazie ai diversi progetti di valorizzazione del patrimonio attualmente in corso.