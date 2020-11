Teggiano: salgono a 53 i positivi

TEGGIANO. 53 positivi nel Comune valdianese. Il numero complessivo è stato ufficializzato dall’amministrazione comunale; 124 le persone in quarantena; ai positivi si affiancano 71 contatti diretti .

“Lavoriamo per tracciare tutti i contatti ogni volta che si registra un caso positivo – ha spiegato il sindaco Michele Di Candia – per fare in modo che possano essere messe subito in isolamento tutte le persone che potenzialmente potrebbero aver contratto il virus”.

Oggi nuovi contagi nel Vallo di Diano anche a Montesano sulla Marcellana (3) e Sanza (1).