Scuola in Campania: ecco l’ordinanza

Dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020 restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. Si continuerà quindi con la dad, per almeno un’altra settimana.

E’ quanto prevede l’ordinanza numero 90 del 15 novembre firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020 restano, inoltre sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori.

Dunque a prescindere dal permanere della zona rossa Covid questo sarà il quadro: scuole dell’infanzia e prima elementare in presenza, dalla seconda alla quinta elementare didattica a distanza. Le tre classi della scuola media, le cinque classi di scuola superiore e l’Università a distanza.

C’è un piano, però, predisposto dalla Regione Campania per riaprire progressivamente in sicurezza: «In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l’effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi».