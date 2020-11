San Mauro Cilento: risparmi ed efficienza con i led

SAN MAURO CILENTO. Al via i lavori per l’efficientamento energetico. Il Comune di San Mauro Cilento è beneficiario di fondi per 50mila euro assegnati con l’ultima legge di bilancio. Agli enti erano assegnati finanziamenti sulla base della popolazione: 50mila euro per quelli con una popolazione inferiore a 5000 abitanti. Ora il Comune guidato dal sindaco Giuseppe Cilento, ha completato l’iter progettuale, e può avviare i lavori.

In particolare si procederà all’efficientamento energetico e alla manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione.

Si punterà a posizionare corpi illuminanti a led, una tecnologia capace di garantire maggiore efficienza e al contempo notevoli risparmi in termini di consumi.