Agropoli: al via l’analisi dei tamponi presso l’ospedale

AGROPOLI. Il laboratorio di analisi dell’ospedale civile ha iniziato ad esaminare i tamponi molecolari per la ricerca del Covid 19. Sabato i primi test. In tutto ne sono stati analizzati 280, un numero in linea con quanto previsto; il laboratorio di analisi di Agropoli, infatti, è destinato a processare i tamponi dell’area compresa tra Capaccio Paestum e Sapri, comparsa l’area interna, fino a 300 al giorno.

Ieri sono guniti altri 171 tamponi e sono già stati esaminati. I tempi di risposta per processarli è di 24 ore, una buona notizia che permetterà di snellire i tempi di analisi dei test.

Quelli dell’area cilentana fino alla scorsa settimana erano analizzati presso i laboratori dell’ospedale di Eboli che vede ora alleggerito il suo carico. Con l’attivazione del laboratorio di analisi di Agropoli, diretto dal dottore Marcello Ametrano, anche le attività di individuazione e tracciamento dei positivi saranno più snelle.