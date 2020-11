La ricetta: pappardelle alla boscaiola

Un piatto dai sapori prettamente autunnali che fa felici sempre tutti i commensali, grandi e piccini. Dai sapori semplici della nostra terra ma allo stesso tempo ricco nutriente. Vediamo come prepararlo per 4 persone:

Puliamo accuratamente 300 gr di funghi chiodini e scottiamoli in abbondante acqua bollente per circa 10 minuti. Scoliamo e facciamoli andare in una padella antiaderente finché l’acqua in eccesso non sarà evaporata. Aggiungiamo 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d’aglio e una manciata di prezzemolo tritato finemente. Teniamoli da parte e intanto sbricioliamo 300 gr di salsiccia nostrana e facciamola rosolare con un filo di olio extravergine di oliva e mezza cipolla dorata tritata per circa 10 minuti a fiamma alta, sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo evaporare. Togliamo lo spicchio d’aglio dai funghi e uniamoli alla salsiccia. Cuociamo 350 gr di pappardelle all’uovo in abbondante acqua salata e scoliamo. Uniamo alla composta di salsiccia e funghi 250 ml di panna fresca da cucina e mantechiamo la pasta che sarà subito pronta da servire.

A piacere aggiungere formaggio grattugiato e peperoncino piccante. Ideali per questa ricetta sono anche i funghi porcini.

Da accompagnare rigorosamente con un buon vino rosso del Cilento.