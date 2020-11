La comunità di Celle di Bulgheria in lutto per la scomparsa di Vincenzo D’Agostino. Aveva 34 anni. È stato ucciso da una leucemia fulminante che in poco tempo lo ha portato via.

Vincenzo viveva nella frazione di Poderia del piccolo comune cilentano, è deceduto all’ospedale di Rionero in Vulture in provincia di Potenza dopo venti giorni di ricovero.

Stava per diventare padre per la seconda volta. Lascia la moglie e una bambina di due anni.