VIDEO | La mente e il covid: intervista al dott. Michele Lisa

“La mente è tutto”, l’aforisma guida del Dott. Michele Lisa, psichiatra presso l’Unità Operativa di Salute Mentale Sala Consilina-Sapri, il quale ha rilasciato un’intervista di grande interesse accompagnata da un messaggio salvagente per non lasciarsi trascinare in continue ondate di angoscia e tensione, con il rischio affogare.

L’egocentrica Pandemia, senza dubbio, provoca delle emozioni costanti quali: ansia e paura, a cui non tutti reagiscono allo stesso modo.

Un vero e proprio viaggio alla scoperta di come la mente sta reagendo a questo delicato momento storico e quali sono gli atteggiamenti giusti da adottare.