L’almanacco del 14 novembre 2020

E’ il 319° giorno dell’anno, 46ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 47 giorni.

Santi del giorno

San Giocondo di Bologna (Vescovo)

San Serapio (Martire mercedario)

San Clementino (Martire)

Sant’Antigio (Vescovo)

Sant’Ipazio di Gangra (Vescovo e Martire)

Santa Teodora (Imperatrice d’Oriente)

Santa Veneranda (Martire)

Etimologia

Clementina, “Clementis” o “Clemens” era il “cognomen” di una “gens” latina, significante “mite, benevolo”. Come personale, ebbe moltissima fortuna anche in ambienti cristiani: basti pensare ai ben diciassette papi che si fregiarono di questo appellativo. La variante diminutiva femminile è discretamente attestata in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Dove manca natura arte procura.

Aforisma del giorno

Non dare mai spiegazioni – i tuoi amici non ne hanno bisogno e i tuoi nemici non ci crederanno comunque. (Elbert Hubbard)

Oggi è

La Giornata mondiale del diabete

Accadde Oggi

1967 – Maiman brevetta il laser

1922 – La BBC avvia le trasmissioni regolari

Sei nato oggi?

Hai un animo tranquillo e riflessivo. Nella vita scegli e apprezzi le gioie semplici: ti tieni lontano dalla confusione e dalla lotta per emergere. Nel lavoro sei apprezzato per la tua laboriosità, l’impegno e il metodo. In amore puoi contare su un rapporto sereno basato sulla comprensione reciproca e sulla stabilità.

Celebrità nate in questo giorno

1967 – Max Pezzali

1840 – Claude Monet

1952 – Michele Cucuzza

Scomparsi oggi

1831 – Georg Wilhelm Friedrich Hegel