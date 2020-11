Campania, possibile riapertura delle scuole dal 23 novembre

Potrebbe presto esserci l’ennesimo dietrofront del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il 23 novembre potrebbero infatti riaprire le scuola. Per le zone rosse, come la Campania, il Governo già prevede la didattica in presenza ma De Luca prorogherà la chiusura fino al 22 novembre per poi per riaprire dal giorno seguente asili, elementari e prima media lunedì 23 novembre.

I rumors in tal senso sono insistenti. Tra oggi e domani una nuova ordinanza.

Dovrebbe anche partire uno screening a tappeto nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria fino alla prima media con test antigenici per gli alunni e tutto il personale docente e amministrativo.