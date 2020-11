Ospedale di Agropoli: nel weekend al via l’analisi dei tamponi

AGROPOLI. «Contiamo di iniziare ad analizzare i tamponi nel fine settimana. Attendiamo soltanto l’arrivo dei kit». A dirlo Marcello Ametrano, responsabile del laboratorio di analisi dell’ospedale civile di Agropoli. Il presidio nei giorni scorsi è stato dotato della strumentazione per l’analisi dei test per il covid; il personale è stato formato questa settimana ed ora, per avviare le analisi, si attende soltanto l’arrivo dei necessari kit per poter avviare gli esami che dovrà inviare un’azienda di Lodi. E’ comunque questione di giorni, se non di ore.

Il laboratorio di analisi dell’ospedale civile di Agropoli sarà in grado di analizzare tra i 300 e i 400 tamponi al giorno, tutti quelli relativi ai pazienti dell’area compresa tra Capaccio Paestum e Sapri.

Sul fronte posti letto, invece, dal pomeriggio di ieri sono disponibili 20 posti di media e bassa intensità presso il reparto Covid che fanno capo al responsabile, il dottore Gianfranco Glielmi. Sono 16 in più rispetto ai 4 di partenza, ulteriormente ampliabili, se necessario.

Restano 6 quelli di terapia intensiva e 2 quelli di sub intensiva, sotto la direzione della dott.ssa Rosa Lampasona.