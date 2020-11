Covid, 9 casi a Capaccio, 4 a Castellabate, altri 6 nel Golfo di Policastro

Aumentano ancora i contagi nel comprensorio cilentano. Nell’area nord, dopo i 4 casi di Agropoli si registrano ben 9 positivi a Capaccio Paestum e 4 a Castellabate. Asl e amministrazioni al lavoro per ricostruire la rete dei contatti. Nell’area sud, invece, 1 positivo a Sapri. Un nuovo caso a Santa Marina e Torre Orsaia. In mattinata erano stati segnalati sei positivi a Casaletto Spartano.



Il sindaco Antonio Gentile ha disposto con un’ordinanza il divieto di esercitare attività di vendita o offerte di prodotti nella modalità “porta a porta”, da oggi 13 novembre fino al 3 dicembre. Le attività sono però consentite per via telematica/multimediale o secondo modalità alternative che non prevedano il contatto con i clienti.

Nel Vallo di Diano un nuovo caso a Caggiano e ben 8 a Sala Consilina.