“Buonabitacolo è con voi”, striscione all’esterno della Rsa focolaio del covid

BUONABITACOLO. “Nelle difficoltà emergono sempre aspetti umani commoventi, che attestano il sentimento della solidarietà e della compartecipazione emotiva”. Così il sindaco Giancarlo Guercio descrive quando accaduto oggi a Buonabitacolo. Alcuni cittadini, per far sentire meno soli gli anziani e gli operatori della casa di riposo dove si è registrato un focolaio di coronavirus e si sono segnalti ben tre decessi , hanno apposto uno striscione che esorta a non mollare: “siamo tutti con voi”.

“Tutto il paese sta seguendo con apprensione quanto è accaduto all’interno della struttura e tutti siamo consapevoli dell’enorme sforzo fatto da Don Antonio e da tutte le operatrici. Un grazie davvero di cuore a tutti loro!”, ha detto Guercio.

“La solidarietà e l’affetto vincono sempre”, prosegue il primo cittadino e dimostrazione ne è la raccolta fondi per Velia, una delle anziane decedute nella casa di riposo. Per le esequie in due giorni sono stati raccolti circa 1.500 euro.