Agropoli, appello dei cittadini: più controlli e sanificazione delle strade

Una lettera al sindaco di Agropoli Adamo Coppola affinché si adoperi “per un ulteriore atto preventivo data l’urgenza sanitaria che ci coinvolge”. “Con il gruppo Comitato Rione Moio la sollecitiamo a disporre quanto prima un’attività di sanificazione straordinaria di marciapiedi, strade, piazze e, in generale, di tutti gli ambienti pubblici della città – spiega Alessandra Giuliano – Considerato che, a causa del diffondersi della seconda ondata del contagio da Covid-19, si sta stimando un ulteriore aumento dei contagi e che l’ultima sanificazione del territorio risale a molti mesi fa, abbiamo ritenuto necessario chiedere all’amministrazione comunale di procedere con una nuova sanificazione degli spazi pubblici attraverso l’utilizzo di prodotti antibatterici e igienizzanti”.

“In questa delicatissima fase occorre intraprendere ogni attività utile a garantire un’azione di prevenzione ambientale e riduzione del rischio”, fanno sapere dal Comitato.

Ma non solo: l’appello è anche ad intensificarsi dei controlli sul territorio per verificare che le norme restrittive anti-Covid siano rispettate. “La salute della comunità deve essere la priorità per tutti noi cittadini”, concludono i cittadini del Rione Moio.