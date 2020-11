Strade: a Felitto e Laurino i lavori di messa in sicurezza

La Provincia di Salerno consegna lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SR ex SS 488/c nel comune di Felitto (Bivio Ponte Rotto) al Km 40+000), e sulle Strade provinciali 11/c e d – Innesto SR ex SS 488 (Bivio Ponte Rotto) – Innesto SP 69 (Laurino) Laurino – Innesto SP 342 (Piaggine – Bivio Sacco) – Sella del Corticato, nel comune di Laurino. Sono due Accordi Quadro di manutenzione straordinaria, rispettivamente di euro 55.256,72 per Felitto e di euro 51.154,14 per Laurino.

Sia per Felitto che per Laurino, si tratta di lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile in tratti di strada fortemente disconnessi, con l’esecuzione di pulizia cunette e zanelle, risagoma della pavimentazione in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.