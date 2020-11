Raid vandalico a Vibonati: indagini in corso

VIBONATI. Vandali in azione nella notte a Vibonati.

Una o forse più persone, hanno compiuto un vero e proprio raid contro beni pubblici e privati.

Danneggiate diverse auto, furgoni ed altri mezzi, cui sono stati rotti gli specchietti o i parabrezza; inoltre chi ha agito ha divelto delle fioriere e creato altri danni nel borgo.

Rabbia e indignazione da parte dei cittadini per quanto accaduto. Per questo sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine. Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Sapri è immediatamente giunta sul posto per provare ad identificare chi ha agito.

Questa mattina saranno vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare ad individuare il responsabile.