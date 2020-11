VIDEO | Paestum: dagli scavi riemerge la storia del Tempio di Nettuno

E’ il monumento più famoso dell’area archeologica di Paestum eppure ancora oggi la sua storia è conosciuta solo in parte. I dubbi sono molteplici, a partire dalla divinità cui il tempio era dedicato. Ecco perché è in corso uno scavo finalizzato a comprendere ulteriori nozioni sul monumento e per dare risposta ai quesiti ancora irrisolti.

Con l’area archeologica chiusa a causa dell’ultimo Dpcm firmato per contenere l’emergenza covid, Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, spiega in un video cosa il cantiere sta rivelando.