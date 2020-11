Santa Marina, la proposta della minoranza: “tamponi gratuite per soggetti deboli

SANTA MARINA. Il Golfo di Policastro è tra le aree maggiormente colpite dall’emergenza covid. A Santa Marina il sindaco ha imposto severe misure restrittive per fronteggiare l’aumento dei contagi che ad oggi sono 40 (leggi qui). In questo contesto la minoranza consiliare ha avanzato una ulteriore proposta per prevenire il rischio epidemiologico. In una nota protocollata a palazzo di città e sottoscritta dai consiglieri Caterina Giudice, Vincenzo Castaldo e Salvatore Tagliaferri è stato chiesto che l’Ente “si faccia carico dei costi o, in alternativa renda gratuito, il test per i soggetti più deboli, per chi vive in condizioni economicamente disagiate, rendendo così gratuita l’effettuazione di almeno un tampone per nucleo familiare”.

“Questa proposta nasce dal fatto che ad oggi abbiamo un numero sempre maggiore di famiglie che stanno facendo i tamponi. Quindi al fine di incentivare le famiglie a fare i dovuti controlli oltre alle misure che ha adottato il comune, abbiamo presentato stamani richiesta di fare almeno un tampone gratis a famiglia al fine di non gravare in modo eccessivo sulle tasche delle famiglie, che già stanno vivendo un grave momento di difficoltà economica, dove si aggiunge anche il costo eccessivo per effettuare i tamponi, tramite pe strutture private”, spiega il consigliere Salvatore Tagliaferri.

L’iniziativa giunge anche in virtù di quanto previsto dall’ordinanza del sindaco Fortunato in base alla quale “nei casi di urgenza, individuati e certificati dai medici curanti, i tamponi effettuati presso i laboratori privati, saranno rimborsati ai laboratori stessi nella misura del 50%”.

“Questa proposta è un’aggiunta per far sì che i prezzi vengono ridotti sempre di più a carico delle famiglie. Solo facendo i dovuti accertamenti e cercando di arginare il rischio di contagio possiamo uscirne”, conclude l’esponente della minoranza.