Gelbison-Sant’Agata: salta la partita in programma domenica

Non si disputerà questa domenica la sfida tra Gelbison e Sant’Agata, match valido per il campionato di Serie D. Ad ufficializzarlo è stata la Lega Nazionale Dilettanti che ha rinviato, a gara da destinarsi, la sfida tra cilentani e siciliani. Anche i rossoblù, nel primo pomeriggio, hanno diffuso la notizia del posticipo del match del girone I di quarta serie in programma domenica 15 novembre.

La partita aveva visto il suo inserimento nella serie di incontri fissati, nei giorni scorsi, dalla LND nel mese di novembre. Resta, così, da recuperare l’incrocio della quinta giornata, vista la mancata disputa causa Covid giunta nelle settimane precedenti. Questo l’annuncio reso noto, nella giornata odierna, dall’ufficio stampa dei ragazzi allenati da Giuseppe Ferazzoli, che vedono ancora diversi elementi positivi al suo interno.

Gelbison-Sant’Agata : il comunicato dei vallesi

Rinviata a data da destinarsi la gara Gelbison – Città di Sant’Agata. La stessa era in programma domenica 15 novembre per il recupero della quinta giornata del campionato serie D. A comunicarlo il Dipartimento Interregionale della Lega a seguito della richiesta inoltrata dalla società Gelbison Calcio. Preso atto della documentazione allegata proveniente da struttura sanitaria, tenuto conto altresì del protocollo predisposto dall’Asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie la partita è stata rinviata per cause di forza maggiore a data da definire.