Discarica a cielo aperto a Camerota: c’è l’esposto

Un esposto al sindaco di Camerota e ai Carabinieri forestali di San Giovanni a Piro per la presenza di un’ampia discarica a cielo aperto in area protetta. L’iniziativa è dell’attivista per l’ambiente Paolo Abbate. La discarica è presente nella macchia mediterranea al km 2,700 della ex 562 Mingardina: “è stata segnalata molte volte e sequestrata addirittura nel 2009, dopo esposto del WWF Campania – spiega Abbate – ma mai bonificata sebbene i rifiuti di varia tipologia anche speciali determinino un grave inquinamento alla macchia mediterranea”.

I rifiuti sono rappresentati da pezzi di auto, plastica e polistirolo espanso, copertoni dismessi, guaina catramata, vetro, elettrodomestici, eccetera sparsi in ampia area a poche decine di metri dal fiume Mingardo (SIC).

Di qui l’appello: “Si chiede che finalmente venga bonificata l’area e di riportare definitivamente allo stato naturale originario il luogo protetto”.