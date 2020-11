Covid: a Prignano Cilento 4 contagi

“Mi hanno appena informato della presenza, nel territorio comunale, di 4 nuovi casi di positività al Coronavirus. Si tratta di soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, i quali, in questo momento, si trovano in buone condizioni di salute e sono tutti asintomatici. Immediatamente è stata ricostruita la catena dei contatti e gli interessati sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare”. Lo h reso noto il sindaco di Prignano Cilento, Giovanni Cantalupo.

“La situazione, al momento, è sotto controllo e si invitano tutti al rispetto delle norme previste dai vari DPCM. Vi terremo informati sull’evolversi della situazione” afferma il primo cittadino

I contagi nei comuni del Cilento

Comune Positivi Agropoli 40 Albanella 14 Alfano 1 Altavilla Silentina 32 Ascea 8 Camerota 10 Campora 0 Cannalonga 0 Capaccio 35 Casal Velino 15 Casaletto Spartano 30 Caselle in Pittari 4 Castel San Lorenzo 8 Castellabate 18 Castelnuovo Cilento 1 Celle di Bulgheria 2 Centola 6 Ceraso 4 Cicerale 0 Cuccaro Vetere 0 Felitto Gioi 0 Giungano 0 Laureana Cilento 0 Laurino 2 Laurito 2 Lustra 1 Magliano Vetere 0 Montano Antilia 0 Moio della Civitella 19 Montecorice 1 Morigerati 0 Novi Velia 12 Ogliastro Cilento – Omignano 14 Orria 4 Perdifumo 1 Perito 2 Piaggine 1 Pisciotta 0 Pollica 4 Prignano Cilento 4 Roccadaspide 22 Roccagloriosa 10 Rofrano 2 Sacco 0 San Giovanni a Piro 21 San Mauro Cilento 0 San Mauro la Bruca 0 Santa Marina 40 Sapri 41 Serramezzana 0 Sessa Cilento 1 Stella Cilento 1 Stio 0 Torre Orsaia 11 Torraca 5 Tortorella 0 Valle dell’Angelo 0 Vallo della Lucania 24 Vibonati 4

I contagi nei Comuni del Vallo di Diano

Comune Positivi Auletta 4 Atena Lucana 12 Buonabitacolo 30 Caggiano 4 Casalbuono 0 Monte San Giacomo 0 Montesano sulla Marcellana 13 Padula 7 Pertosa 1 Polla 26 Sala Consilina 84 San Pietro al Tanagro 4 San Rufo 3 Sant’Arsenio 8 Sassano 13 Sanza 8 Teggiano 19

I contagi nei comuni degli Alburni

Comune Positivi Aquara 6 Bellosguardo 0 Castelcivita 0 Controne 0 Corleto Monforte 0 Ottati 0 Petina 0 Postiglione 1 Roscigno 1 Sant’Angelo a Fasanella 0