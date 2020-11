Capaccio Paestum: bonus Tari, Comune batte cassa

Vanno avanti le iniziative del Comune di Capaccio Paestum finalizzate a recuperare risorse per rimpinguare le casse comunali ma soprattutto per stanare eventuali posizioni irregolari nell’ambito delle imposte locali. L’esecutivo guidato da Franco Alfieri ha approvato la lista dei soggetti che hanno usufruito di un bonus per la Tari perché residenti in aree che non sarebbero state raggiunte dal servizio.

Sono 573 i cittadini che ne hanno beneficiato per il 2015. La lista è stata stilata a margine di un’attività di controllo eseguita dal personale dell’area tributi, diretta da Antonio Rinaldi.

Insieme alla Sarim è stato possibile verificare come tutto il territorio sia servito, pertanto non ci sono condizioni per legittimare la riduzione della spesa sulla Tari. Quindi il bonus decade per chi ne ha beneficiato. In questo modo l’Ente punta ad incassare circa 90mila euro.