Bici e monopattini elettrici? Da Aesse Service oltre 100 modelli disponibili

Hanno i pedali ma anche una batteria e un piccolo motore. Così, grazie alla bici elettrica, potrete tranquillamente andare in giro per la città, senza il rischio di stancarvi e limitando la fatica. Le biciclette a pedalata assistita, così come i monopattini, sono ormai un mezzo di trasporto alternativo a quelli tradizioni e soprattutto sono green!

Se state pensando di acquistare una bicicletta a pedalata assistita o un monopattino elettrico, ma non sapete quale modello acquistare, la soluzione può offrirla Aesse Service, sulla SS18, km872 a Capaccio. Nello store sarà possibile trovare più di 100 E-Bike e monopattini disponibili in pronta consegna.

Quale scegliere

Innanzitutto vogliamo spiegarvi che potrete accedere al bonus Mobilità che è possibile spendere presso l’Aesse Service.

Il bonus è un incentivo statale ideato per favorire la mobilità sostenibile all’interno dei centri urbani al di sopra dei 50000 abitanti.

Infatti, poiché i mezzi di trasporto possono trasportare solo un numero contingentato di persone, con le dovute precauzioni, al fine di limitare il contagio da COVID-19, il Governo ha pensato di spingere gli italiani a spostarsi con mezzi propri, e soprattutto ecologici nel rispetto dell’ambiente.

L’ Aesse Service Srl vi consiglia una vasta gamma di ebike e di monopattini elettrici che grazie al motore elettrico favoriscono la pedalata o lo spostamento rispetto ai prodotti tradizionali.

In questo modo puoi fare meno fatica quando pedali e percorrere più chilometri senza risentire dello sforzo e godere delle bellezze che ci circondano restando all’aria aperta.

Info utili

Sul sito www.aessesrl.it sarà possibile trovare tutte le informazioni relative alle e-bike e ai monopattini elettrici, le loro caratteristiche e i modelli che potrete acquistare in base alle vostre esigenze.

E’ possibile anche telefonare al numero 0828 721226