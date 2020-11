Ospedale di Agropoli: domani attivazione di altri posti letto

AGROPOLI. Prosegue l’iter per il potenziamento del reparto covid dell’Ospedale civile di Agropoli. Dopo l’arrivo del macchinario per analizzare i tamponi si lavora per incrementare i posti letto. Entro domani ne dovrebbero essere attivati altri 12; metà dei quali di terapia intensiva e l’altra metà di terapia subintensiva. Andrebbe così a raddoppiarsi il numero di posti letto disponibili. Una necessità considerato che già 24 ore dopo l’apertura del reparto covid i posti letto erano già andati esauriti. E’ stato così necessario disporre un ulteriore potenziamento.

L’ospedale di Agropoli è punto di riferimento per i pazienti covid per gran parte del Cilento, come spiega Adriano De Vita, direttore sanitario del Dea di Agropoli – Vallo della Lucania.

“Il nostro ospedale di riferimento è Agropoli – afferma – quello di Vallo della Lucania ha un’area assistenza in attesa del trasferimento dei pazienti in altra struttura”. Al “San Luca”, quindi, i pazienti vengono sottoposti ai necessari esami e assistiti in attesa del trasferimento altrove.