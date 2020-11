Cilento e Diano, poche piogge: diminuisce la risorsa idrica

Nella giornata del 9 novembre 2020 nel complesso i principali fiumi della Campania registrano valori dei livelli idrometrici inferiori a quelli della settimana precedente e ciò a conferma di una tendenza in atto. Generalmente, la tendenza segnalata dagli idrometri è quella di una discesa dei livelli, anche per la mancanza di piogge recenti: gli ultimi fenomeni rilevanti sulla regione si sono conclusi il 27 ottobre scorso. I valori rilevati sono inferiori anche rispetto alle medie dell’ultimo quadriennio ed al 2019, quando novembre fu un mese di piogge persistenti. Una situazione che riguarda anche i corsi d’acqua di Cilento e Vallo di Diano.

Rispetto a quanto registrato negli ultimi quattro anni, il fiume Sele presenta valori idrometrici molto inferiori alla media, tranne che nella stazione di Albanella, dove i valori si tengono poco al di sotto della media 2016-2019.

Per quanto riguarda gli invasi, la diga di Piano della Rocca su fiume Alento è attestata a 6,6 milioni di metri cubi e contiene circa il 26% della sua capacità.

Livelli idrometrici in centimetri sopra (+) o sotto (-) lo zero idrometrico alle ore 12:00 del 9 Novembre 2020. In parentesi è segnata la tendenza (+ o -) settimanale in centimetri rispetto alla misurazione precedente

Bacino del fiume Alento Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale Alento Omignano +70 (-2) Alento Casalvelino +42 (-13) Bacino del fiume Sele Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale Sele Salvitelle +8 (-2) Sele Contursi (confluenza Tanagro) +151 (-5) Sele Serre Persano (a monte della diga) +81 (-1) Bacino del fiume Sele Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale Sele Abanella (a valle della diga di Serre) +18 (-2) Sele Capaccio (foce) +60 ( -16) Calore Lucano Albanella -111 (-17) Tanagro Sala Consilina +81 (-1) Tanagro Sicignano degli Alburni +48 (-6) Bacino del fiume Sarno Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale Sarno Nocera Superiore 0 (-2) Sarno Nocera Inferiore +28 (+1) Sarno San Marzano sul Sarno +44 (-2) Sarno Castellammare di Stabia +34 (-8) Bacino del Liri – Garigliano Volturno Fiumi Idrometri Livelli e tendenza settimanale Volturno Monteroduni (a monte Traversa di Colle Torcino) +13 (-3) Volturno Pietravairano (a valle della Traversa di Ailano) +58 (-1) Volturno Amorosi (ponte a monte del Calore irpino) +11 (-3) Volturno Limatola (a valle della foce del Calore irpino) -124 (-4) Volturno Capua (Ponte Annibale a valle della Traversa) -208 (-30) Volturno Castel Volturno (Foce) +176 ( -13) Ufita Melito Irpino -23 (+1) Sabato Atripalda -5 (-1) Calore Irpino Benevento (Ponte Valentino) +58 (-6) Calore Irpino Solopaca -168 (-3) Regi Lagni Villa di Briano +33 (+2) Garigliano Cassino (a monte traversa di Suio) +47 (-3) Garigliano Sessa Aurunca (a valle traversa Suio) +71 (-14) Peccia Rocca d’Evandro +30 (+1)

Invasi: consistenza in metri cubi dell’acqua presente alle ore 12:00 del 9 Novembre 2020

Ente Invaso Fiume Volume Invasato (in milioni di metri cubi) Note Consorzio Volturno Suio Garigliano Non Pervenuto Consorzio Volturno Capua Volturno Non Disponibile Paratoie chiuse e manovra di invaso in corso. Consorzio Sanno Alifano Ailano Volturno 0,0 Paratoie aperte fino al 30 aprile 2021 Consorzi Destra Sele e Paestum Serre Persano Sele 1,0 Valore costante Consorzio Velia Piano della Rocca + 4 Alento 7,00 (Approssimazione da 6.962.181 metri cubi) Differenza positiva di 17.403 metri cubi sulla settimana precedente Eipli Conza della Campania Ofanto 13,2 (Approssimazione da 13.215.005 metri cubi) Differenza negativa di 417.095 metri cubi sulla settimana precedente.

Avvertenza Dove il valore indicato è zero, significa che al momento della misurazione le paratoie della diga risultavano aperte e l’acqua invasata era assente o in fase di deflusso.