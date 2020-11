Castellabate, al via la pulizia dei valloni

Il Comune di Castellabate sta provvedendo a ultimare gli interventi di manutenzione del territorio per scongiurare il rischio di esondazioni ed allagamenti. Ruspe e operai sono entrati in azione, già dai principi d’autunno, per effettuare la pulizia dei valloni di deflusso delle acque piovane presenti su tutto il territorio comunale. Per garantire il regolare scorrimento della pioggia e liberare da ogni tipo di detrito che avrebbe potuto otturare i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e i canali, si sta provvedendo al ripristino del letto del canalone e al taglio delle vegetazione infestante che rischia di ostruire il deflusso delle acque. Altri interventi sono stati condivisi, programmati ed eseguiti in sinergia con la Comunità Montana che ha messo a disposizione operai e mezzi. Si tratta di azioni intraprese ogni anno al fine di evitare l’insorgere di problemi di sicurezza.

Le operazioni di pulizia con mezzi meccanici, in fase di completamento, andranno avanti nei prossimi giorni fino a coprire l’intero territorio comunale.

Il Sindaco f.f., Luisa Maiuri, dichiara in merito agli interventi: «L’ufficio Governo del Territorio e Demanio si sta occupando di seguire l’avanzamento dei lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d’acqua predisposti, come ogni anno, per prevenire eventuali esondazioni nel periodo caratterizzato dalla maggiore intensità di precipitazioni»