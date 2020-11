CASALETTO SPARTANO. Un progetto per la videosorveglianza. Anche il Comune di Casaletto Spartano ha deciso garantire più sicurezza alla sua comunità, candidando un progetto a finanziamento, come già fatto anche da numerosi altri comuni del comprensorio. Il Ministero dell’Interno ha messo infatti a disposizione delle risorse per aumentare la sicurezza sul territorio.

Ciascun comune, sottoscrivendo un “Patto per la sicurezza” con la Prefettura, può candidare i propri progetti a finanziamento. In caso di assegnazione delle risorse l’Ente dovrà garantire la gestione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza per cinque anni.

L’amministrazione comunale di Casaletto Spartano, guidata dal sindaco Concetta Amato, ha approvato un progetto da 65mila euro, di cui 50mila per i soli lavori. L’Ente si è impegnato a garantire la metà delle risorse con fondi del bilancio comunale pari a 32500 euro.