Viabilità: lavori ad Ascea e Moio della Civitella

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SR ex SS 488/e nel comune di Moio della Civitella, e sulla SR ex SS 447/a nel comune di Ascea. Sono due Accordi Quadro di manutenzione straordinaria, rispettivamente di euro 27.793,18 per Moio della Civitella e di euro 75.347,37 per Ascea.

Gli interventi vengono consegnati in questi giorni, precisamente fra oggi e mercoledì 11 novembre.

Sono entrambi lavori di messa in sicurezza del piano viabile. Sulla SR ex SS 488/e nel comune di Moio della Civitella, si interviene al tratto dalla Km.ca 65+300 alla Km.ca 65+950. Mentre sulla SR ex SS 447/a nel comune di Ascea, si interviene al tratto dalla Km.ca 8+000 alla Km.ca 9+200.