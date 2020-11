L’almanacco del 9 novembre 2020

E’ il 314° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 52 giorni.

Santi del giorno

Dedicazione della Basilica Lateranense

Sant’Oreste di Tiana in Cappadocia (Martire)

Sant’Ursino (Orsino) di Bourges (Vescovo)

Sant’Agrippino di Napoli (Vescovo)

San Teodoro di Amasea (Martire)

Etimologia

Teo, diminutivo di Teodoro, deriva dal personale greco “Theòdoros”, composto da “theòs”, “dio”, unito a “dòron”, “dono”, con il significato “dono divino”. Latinizzato in “Theodòrus”, si diffuse rapidamente tra le prime comunità cristiane..

Proverbio del giorno

Beltà e follìa vanno spesso in compagnia.

Aforisma del giorno

La superstizione reca in sè qualche immagine della pusillanimità (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1989 – Cade il Muro di Berlino

2004 – Mozilla lancia il browser Firefox

Sei nato oggi?

Sei dotato di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico. Ti impegni moltissimo nel lavoro: puoi raggiungere alti livelli all’interno di una azienda o creare con successo un’attività indipendente. In amore sei onesto e fedele, ti leghi molto presto e sai diventare per il partner e per i figli un importante punto di riferimento.

Celebrità nate in questo giorno

1925 – Giuseppe Panini

1963 – Biagio Antonacci