Da Castellabate i complimenti del sindaco Maiuri a Joe Biden

Arrivano anche dal Cilento le congratulazioni per la vittoria di Joe Biden. Luisa Maiuri, sindaco facente funzione di Castellabate, ha dedicato un Tweet al neo presidente USA che nel 2011 fu ospite del principe Angelo Granito di Belmonte nella cittadina di Benvenuti al Sud.

Biden è particolarmente legato a questo territorio perché tra Cilento e Costiera Amalfitana sbocciò il suo amore con l’attuale moglie Jill.

“In qualità di Sindaco del Comune di Castellabate e a nome della mia Comunità desidero congratularmi con lei per il suo successo elettorale.

Spero che tu possa tornare per la terza volta in visita a Castellabate.

Ottimo lavoro, signor presidente!”. Questo il messaggio di Luisa Maiuri.