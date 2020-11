Covid, nuovi casi ad Agropoli e Santa Marina

Nuovo caso di positività ad Agropoli. Non è legato ad altri casi del passato. Si sta ricostruendo la catena dei contatti. Nel contempo c’è un guarito, quindi il numero di positivi attuali resta fermo a 34; salgono a 25 i guariti. “Lo stato di salute dei positivi è per la stragrande maggioranza buono, pochi i ricoveri”, precisa il sindaco Adamo Coppola.

“In attesa delle imminenti decisioni del Governo, che sembrano andare verso ulteriori restrizioni, continuiamo il monitoraggio, senza escludere dei provvedimenti ad hoc per la nostra Città”, spiega il primo cittadino.

Nuovi contagi anche a Santa Marina: “Le positività ad oggi comunicate ufficialmente sono 33, di cui 2 residenti ma non domiciliati nel Comune di Santa Marina e 3 non residenti attualmente positivi e domiciliati in quarantena nel Comune”, dice il primo cittadino Giovanni Fortunato.

“Purtroppo i numeri stanno rapidamente salendo e molti tamponi sono in fase di analisi quindi il numero potrà variare rapidamente. La salute dei miei cittadini va tutelata ed il discorso che muoiono solo gli anziani deve scomparire perché, a parte la non veridicità delle affermazioni, va ad offendere le famiglie che hanno perso i propri cari, un padre o una madre, un nonno, una nonna, un parente a cui si voleva bene”, conclude il sindaco.