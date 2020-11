Sale a 69 il numero di persone contagiate a Sala Consilina. Oggi 14 nuovi casi positivi. Tra questi c’è anche una bambina. Per fortuna tutti sono in buone condizioni e sono asintomatici. Al via la ricostruzione dei contatti per scongiurare ulteriori contagi.

Sala Consilina è il comune dove si segnalano più positivi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni