Cos’è una VPN e quali sono le migliori gratuite e a pagamento?

Scopriamo a cosa serve e perché avere una VPN per navigare online

Al giorno d’oggi, si sente sempre più spesso parlare di VPN: cosa è, a cosa serve e quali sono le sue caratteristiche? Queste sono le domande a cui è necessario trovare risposte, proprio perché abbiamo a disposizione uno strumento molto utile per proteggere la nostra privacy durante la navigazione online.

Con questi presupposti, la prima cosa da sapere è che il termine VPN non è altro che l’acronimo di Virtual Private Network, ossia “rete privata virtuale”. Con questa rete privata, l’utilizzatore ha la possibilità di navigare in maniera anonima, nascondendo l’indirizzo IP e la sua geolocalizzazione.

Ogni dato sensibile viene criptato, salvaguardando non solo la privacy, ma anche aumentando notevolmente i livelli di sicurezza informatica dell’utente durante la navigazione online.

Per comprendere nel dettaglio l’utilità di una VPN e cosa è, possiamo dire che grazie ad essa è possibile svolgere le attività sul web in maniera serena. Infatti, i dati che vengono immessi sulla rete durante l’uso di una rete privata sono protetti da eventuali cyberattacchi.

Una rete privata virtuale in azienda e a casa per proteggersi al meglio

Per tutte queste ragioni, sono tantissime le aziende e i professionisti che desiderano conoscere a fondo una VPN, cosa è e quali sono le sue principali funzionalità. Ad usare le Virtual Private Network sono anche i privati.

Questi ultimi possono fare uso di una VPN per navigare su internet senza blocchi di nessun tipo e per fruire serenamente di servizi di streaming e torrent. Una rete di questo genere è ottima anche per coloro che amano il gaming e lo shopping online. È utile altresì per chi viaggia molto e desidera navigare in totale sicurezza persino utilizzando le reti Wi-Fi pubbliche.

Dopo aver spiegato quali sono le principali funzionalità di una VPN, cosa è e a chi serve, è utile dire che esistono alcuni provider affidabili, reperibili direttamente online. Molti di essi propongono un servizio VPN gratuito e vari pacchetti premium a pagamento.

I migliori provider di VPN a pagamento e gratuite

Tra i migliori provider troviamo senz’altro Surfshark, Hotspot Shield, Windscribe ed ExpressVPN.

Surfshark offre un servizio completo e carico di interessanti funzionalità, e garantisce una navigazione sicura e veloce. Navigando sul sito del provider è possibile scoprire nel dettaglio che cos’è una VPN e tutti i vantaggi che propone questo tipo di rete.

Hotspot Shield offre una versione gratuita con un limite dati giornaliero di 500 MB e numerosi pacchetti a pagamento.

Windscribe permette di guardare la Rai e SkyGo dall’estero o la BBC dall’Italia in streaming. Supporta i download via torrent con 10 GB di dati mensili, ma non aggira le restrizioni di Netflix.

Con ExpressVPN è possibile fare una prova gratuita per 30 giorni. Permette uno streaming rapido e illimitato, e offre interessanti funzionalità. Si possono conoscere bene le caratteristiche di una VPN, e cosa è, anche mettendo alla prova altri provider come Cyber Ghost e Private Internetaccess.

Molti dei servizi sopracitati si rivelano estremamente veloci e sicuri anche durante lo streaming in HD. Propongono altresì un’ottima assistenza clienti e validissime funzioni per fruire della massima protezione della privacy.

Con questi presupposti, possiamo dire con certezza che trovare il servizio più adatto alle proprie esigenze non è difficile. Si potrà capire meglio quali sono le funzionalità di una VPN e cosa è fin dal primo utilizzo. La tecnologia alla base di queste reti private non delude e, cosa più importante, garantisce a tutti gli utenti un’elevata sicurezza informatica.