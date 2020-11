Sporting Sala Consilina: primato confermato in Serie B

Tre su tre per lo Sporting Sala Consilina, che nonostante il salto di categoria continua a vincere e convincere anche nella Serie B di calcio a 5. Dopo la vittoria della Coppa Italia regionale, dello scorso gennaio, e la seguente promozione dalla Serie C, mai in discussione, la squadra guidata dal tecnico Darci Folletto continua a stupire. Dopo i due successi tondi, arrivati con Senise, 10-2, e Real Terracina, 12-1, i salesi, ieri, si trovavano opposti ai casertani dello Spartak.

Sporting Sala Consilina: superato anche l’ostacolo Spartak

Partita più tirata rispetto alle due precedenti per la squadra valdianese che, dopo il 4-1 del primo tempo, vince per 6-4 in terra casertana. Decidono la gara le reti di Ortega, Tutilo, Carducci e Brunelli, arrivate nella prima frazione, rimpinguate dai sigilli di Morgade, doppietta per lui, nella ripresa. Vani i guizzi dei padroni di casa targati da Bico, nel primo tempo, Sferragatta, Imparato e ancora Bico nella seconda frazione. Con questo successo lo Sporting Sala Consilina sale a quota 9 punti, mantenendo cosi la testa della classifica.

Le parole del calcettista dei salesi Fagner Gallon

“Sono molto contento di questa vittoria. In alcune partite capisci che c’è stata una buona prestazione collettiva, ma l’importante è aver portato a casa la vittoria. La strada è lunga da qui alla fine e dobbiamo migliorare sempre di più. Sono contento perchè abbiamo dato tutto per questa maglia, riuscendo a portare a casa i tre punti da dedicare ai tifosi dello Sporting Sala Consilina”.