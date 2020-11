Roccadaspide: tirocini formativi in Comune per studenti universitari

Approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Roccadaspide (Ente capofila), l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università Sapienza di Roma per la realizzazione di tirocini curriculari.

Nello specifico possono svolgere il tirocinio presso gli uffici del comune, gli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea: facoltà di Scienze della formazione corso di laurea in scienze del servizio sociale (L-39) e corso di laurea in programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (LM-87) per l’università Suor Orsola Benincasa; e la facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione (L-39 e LM-87) per quanto riguarda l’università la Sapienza.

Lo scopo del progetto è di favorire le scelte professionali degli studenti universitari attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Le iniziative della convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, nonché di valorizzazione e promozione di iniziative dirette ai giovani i quali possono effettuare una esperienza presso il Comune.

Le Università, infatti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in favore di propri studenti e laureati che permettano di realizzare anche momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.