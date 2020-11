La ricetta: lasagna zucca e salsiccia

La zucca è un alimento ricco di vitamine e privo di grassi, il gusto dolciastro non è da attribuire agli zuccheri di cui essa ne è priva, è infatti indicata anche per chi soffre di diabete. L’ortaggio arancione è inoltre fonte di caroteni e pro-vitamina A. Ha un apporto rilevante di vitamina C e del gruppo B e svariati minerali come fosforo, ferro, magnesio e potassio. Utilizzabile anche in cosmesi per preparare con la sua polpa ottime maschere per il viso e lenire le scottature.

La zucca in cucina si presta per svariate ricette dall’antipasto al dolce.

Vediamo oggi come prepare le lasagne con salsiccia e zucca.

Per 6 porzioni utilizzemo 500 gr lasagna fresca all’uovo. 250 ml di besciamella, 300 gr di salsiccia, 300 gr di zucca, cacio grattugiato, mozzarella, prezzemolo, aglio, sale, olio di oliva.

In una padella antiaderente facciamo rosolare in un fondo di olio d’oliva extravergine la salsiccia sbriciolata con uno spicchio d’aglio intero che toglieremo appena dorato, aggiungiamo la zucca tagliata a cubetti, una manciata di prezzemolo tritato a coltello e aggiustiamo di sale. Lasciamo cuocere a fiamma moderata per circa 15 minuti sfumiamo con una spuzzata di vino bianco locale e lasciamo raffreddare. Possiamo comporre la nostra lasagna. Cospargiamo una teglia da forno con un po’ di besciamella, adagiamo le lasagne e iniziamo a condire con la composta di salsiccia e zucca, il cacio grattugiato, la mozzarella sminuzzata e ancora besciamella, procediamo così per vari strati e finiamo con la parte superiore condita con la zucca e la salsiccia, il formaggio grattugiato, la moarella e la besciamella. Inforniamo a 180° per 20 minuti e lasciamo riposare per 10 minuti fuori dal forno. Serviamo le nostre deliziose lasagne dal gusto delicato ma deciso.