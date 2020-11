Orria: negativi tamponi su amministratori e dipendenti comunali

“Ho il piacere di informare i cittadini che gli esiti dei tamponi anti covid, eseguiti sia dai familiari della nostra Amministratrice che dai dipendenti e amministratori del nostro Comune, sono risultati tutti negativi”. Lo annuncia il sindaco di Orria Mauro Inverso. Nei giorni scorsi era risultata positiva al covid un’assessore del comune Cilento.

“Tengo a sottolineare il fatto che ci siamo sentiti in dovere di fare il tampone in quanto amministratori pubblici; ciò al fine di tranquillizzare psicologicamente i cittadini, indipendentemente dal fatto se si sono avuti o meno contatti con l’Assessore- spiega Inverso – Rimane, quindi, positiva solo la nostra Amministratrice, unico caso nel nostro Comune, che è in isolamento domiciliare e sta bene.

A Lei vanno i nostri più affettuosi Auguri di una prontissima guarigione e di tornare prestissimo con noi a lavorare per la comunità”.

Il primo cittadino poi lancia un appello: “continuare a fare attenzione e ad avere comportamenti corretti, rispettando le norme e le disposizioni.

Si invitano tutti ad un grande senso di responsabilità per affrontare in modo efficace questa nuova fase di emergenza.

In particolare si chiede di ridurre gli spostamenti, limitandoli ad esigenze lavorative, a situazioni di necessità o a motivi di salute, e di evitare qualsiasi assembramento in luoghi pubblici e privati che possa facilitare la diffusione del virus.

Al di là dell’attività di controllo delle forze dell’ordine, che verrà implementata per far rispettare le norme contenute nel DPCM e nelle Ordinanze del Presidente della Regione, è fondamentale che ognuno di noi si autodetermini per adottare tutte le misure necessarie a contenere il rischio di diffusione del Coronavirus”.