Ladri in azione tra Vallo e Moio della Civitella

Ladri in azione, tra Vallo della Lucania e Moio della Civitella. A segnalarli alcuni cittadini che avrebbero avvistato tre persone vestite di nero che si muovevano con un’auto che sembrerebbe essere stata rubata in Puglia. Nel pomeriggio le prime segnalazioni a Moio della Civitella. Qui, intorno alle 18 avrebbero tentato di entrare in un appartamento sito al secondo piano di uno stabile, ma la presenza del proprietario li ha messi in fuga.

Gli stessi uomini sarebbero poi stati avvistati anche nella frazione Pellare.

A Vallo della Lucania, invece, segnalati due i furti in appartamento intorno alle 19: in via De Hippolitys e via Angelo Rubino. Rabbia tra i cittadini che invocano maggiori controlli sul territorio.