È legato al Cilento Joe Biden: nuovo presidente degli Stati Uniti

Joe Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti secondo la Cnn, la prima a sancire la vittoria del candidato democratico nelle elezioni 2020. Dopo l’annuncio della Cnn sono arrivati quelli dell’AP e della Nbc. Secondo le prime proiezioni della Cnn, Biden può contare su 273 voti elettorali – 3 in più rispetto alla maggioranza richiesta di 270 – dopo la conquista dei 20 voti della Pennsylvania. Poco dopo, ecco le proiezioni Fox con 290 voti elettorali per il dem, a segno anche in Nevada.

Il Cilento sorride a questo risultato. Non tutti sanno, infatti, che Joe Biden e consorte sono molto legati a questo territorio. Sono stati a Castellabate l’ultima volta nel giugno del 2011, ospiti del principe Angelo Granito di Belmonte. L’allora vicepresidente degli Stati Uniti d’America, volle ritornare sulle spiagge della costiera amalfitana e cilentana dove si cementò, anni addietro, proprio l’amore per la seconda e attuale moglie Jill.

Non a caso, Biden scelse di fermarsi a Raito ed a Castellabate, perché è proprio in questi luoghi che fiorì il loro sentimento. L’allora numero due della Casa Bianca (vice di Obama) giunse nel Cilento con un convoglio di ben 29 unità, tra auto governative e jeep blindate.

Per la coppia appena giunta a Santa Maria, un gelato sul lungomare e poi l’arrivo a Palazzo Belmonte, per trascorrere la notte in uno degli appartamenti del principe. Apprezzata la cena a base di fusilli al sugo accompagnati da ravioli al formaggio di pecora, con antipasto di mozzarella di bufala ovviamente. Chissà che Biden non torni nel Cilento, questa volta come presidente degli Usa.